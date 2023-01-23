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Росіяни знищили понад 500 об'єктів культурної спадщини, - Мінкульт

Фото: росіяни знищили понад 500 об'єктів культурної спадщини України (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили щонайменше 553 об'єкти української культурної спадщини.

Про це заявив експерт Управління національної спадщини Польщі Марек Лемєш, передає РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.

За його словами, він отримав цю інформацію від Міністерства культури України. 234 з цих об'єктів вже перевірені ЮНЕСКО. Також він додав, що поки що неможливо повністю оцінити масштаб шкоди від дій загарбників.

"В Чернігові, де ми працюємо, виключно завдяки роботі моїх українських приятелів, які збирали дані про знищення, було 38 об’єктів, які офіційно фігурували у списку знищених, зараз же ми подвоїли перелік у цьому списку. Нагадаю, що у Чернігові російські військові формування дислокувалися менш ніж 5 тижнів", - зазначив він.

Нагадаємо, що під час відступу з Херсона окупанти вкрали пам'ятники адміралу Федору Ушакову та російському полководцю Олександру Суворову.

А у Запорізькій області російські окупанти обстріляли музей-заповідник "Садиба Попова". Крім того, вони розграбували його і винесли мармуровий унітаз.

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