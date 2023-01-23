Россияне уничтожили более 500 объектов культурного наследия, - Минкульт

По его словам, он получил данную информацию от Министерства культуры Украины. 234 из этих объектов уже проверены ЮНЕСКО. Также он добавил, что пока невозможно полностью оценить масштаб ущерба от действий захватчиков.

"В Чернигове, где мы работаем, исключительно благодаря работе моих украинских приятелей, собиравших данные об уничтожении, было 38 объектов, официально фигурировавших в списке уничтоженных, сейчас же мы удвоили перечень в этом списке. Напомню, что в Чернигове российские военные формирование дислоцировались менее 5 недель", - отметил он.