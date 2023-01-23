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Россияне уничтожили более 500 объектов культурного наследия, - Минкульт

Фото: россияне уничтожили более 500 объектов культурного наследия Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.

Об этом заявил эксперт Управления национального наследия Польши Марек Лемеш, передает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

По его словам, он получил данную информацию от Министерства культуры Украины. 234 из этих объектов уже проверены ЮНЕСКО. Также он добавил, что пока невозможно полностью оценить масштаб ущерба от действий захватчиков.

"В Чернигове, где мы работаем, исключительно благодаря работе моих украинских приятелей, собиравших данные об уничтожении, было 38 объектов, официально фигурировавших в списке уничтоженных, сейчас же мы удвоили перечень в этом списке. Напомню, что в Чернигове российские военные формирование дислоцировались менее 5 недель", - отметил он.

Напомним, что во время отступления из Херсона кафиры украли памятники адмиралу Федору Ушакову и российскому полководцу Александру Суворову.

А в Запорожской области российские кафиры обстреляли музей-заповедник "Усадьба Попова". Кроме того, они разграбили его и вынесли мраморный унитаз.

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