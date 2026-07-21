Росіяни знищили основний склад виробника "Хортиці"

Знищено основний склад

Внаслідок російського ракетного удару було повністю знищено центральний склад готової продукції компанії. Вогонь знищив складські приміщення та весь запас алкогольної продукції.

За попередньою оцінкою, сума збитків перевищує 100 мільйонів гривень. У компанії уточнили, що зі знищеної продукції до бюджету України вже було перераховано 74 мільйони гривень податків, включаючи акцизний збір, ПДВ, податок на прибуток та податок на заробітну плату.

Постачання припинено

Через повну втрату складських запасів компанія поки що не може виконувати постачання клієнтам. Партнерів попросили враховувати це під час планування роботи, оскільки найбільш затребувана продукція тимчасово не буде.

Фото: Global Spirits у мережі Facebook

Компанія відновлює роботу

Наразі підприємство займається відновленням логістики та вживає заходів для відновлення безперебійної діяльності.

Також компанія висловила підтримку сусіднім орендарям складського комплексу — Good Wine , WineTime та WOG , які також зазнали втрат. У заяві наголосили, що головною залишається відсутність постраждалих серед людей.

У компанії нагадали, що за час повномасштабної війни вже неодноразово втрачали склади, офіси та виробничі потужності. Незважаючи на це, підприємство продовжує роботу, зберігає колектив, сплачує податки та підтримує українську економіку.

Яку продукцію випускає Global Spirits

Global Spirits – один із найбільших міжнародних алкогольних холдингів Європи. Компанія виробляє широкий асортимент алкогольної продукції, у тому числі горілку під брендами "Хортиця", "Первак", "Мороша", коньяки Shustoff, Oreanda та інші напої.