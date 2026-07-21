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Россияне уничтожили основной склад производителя "Хортицы"

22:23 21.07.2026 Вт
2 мин
Один из крупнейших производителей алкоголя в Украине потерял все запасы после российского удара
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел склада (Global Spirits в сети Facebook)

Российский ракетный удар в ночь на 19 июля полностью уничтожил главный склад готовой продукции украинской алкогольной компании в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Global Spirits в сети Facebook.

Уничтожен основной склад

В результате российского ракетного удара был полностью уничтожен центральный склад готовой продукции компании. Огонь уничтожил складские помещения и весь запас алкогольной продукции.

По предварительной оценке, сумма ущерба превышает 100 миллионов гривен. В компании уточнили, что с уничтоженной продукции в бюджет Украины уже было перечислено 74 миллиона гривен налогов, включая акцизный сбор, НДС, налог на прибыль и налог на заработную плату.

Поставки приостановлены

Из-за полной потери складских запасов компания пока не может выполнять поставки клиентам. Партнеров попросили учитывать это при планировании работы, поскольку наиболее востребованная продукция временно будет отсутствовать.

Фото: Global Spirits в сети Facebook

Компания восстанавливает работу

Сейчас предприятие занимается восстановлением логистики и принимает меры для возобновления бесперебойной деятельности.

Также компания выразила поддержку соседним арендаторам складского комплекса — Good Wine, WineTime и WOG, которые также понесли потери. В заявлении подчеркнули, что главным остается отсутствие пострадавших среди людей.

В компании напомнили, что за время полномасштабной войны уже неоднократно теряли склады, офисы и производственные мощности. Несмотря на это, предприятие продолжает работу, сохраняет коллектив, платит налоги и поддерживает украинскую экономику.

Какую продукцию выпускает Global Spirits

Global Spirits — один из крупнейших международных алкогольных холдингов Европы. Компания производит широкий ассортимент алкогольной продукции, в том числе водку под брендами "Хортиця", "Первак", "Мороша", а также коньяки Shustoff, Oreanda и другие напитки.

Напоминаем, что российские войска несколько дней подряд наносят удары по объектам газодобычи группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Один из последних обстрелов вызвал пожар на производственном объекте, который спасатели оперативно ликвидировали. В результате атаки часть оборудования была выведена из строя, что привело к временному сокращению объемов добычи газа.

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