Росіяни знищили дронами у Харкові коледж, якому понад 100 років

За даними правоохоронців, навчальний заклад у Основ'янському районі Харкова був частково зруйнований. Загалом у цьому районі міста було зафіксовано поцілення трьох ворожих безпілотників, внаслідок чого також були пошкоджені гаражі, житлові будинки та автомобілі.

У прокуратурі додали, що через "приліт" ще одного дрона окупантів впав у Шевченківському районі були пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та машини.

У прокуратурі опублікували фото зруйнованої столітньої будівлі коледжу транспортних технологій. Зазначимо, що це діючий навчальний заклад - він є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації.

Коледж транспортних технологій у Харкові після російського удару тепер виглядає так (фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Через російську атаку було зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи, були вибито всі вікна, а також сильно постраждав конструктив.

Будівля була збудована у 1915 році, але навчання тут стали проводити з 1953 року. Додамо, що коледж ХТЗТ був раніше відомий як "Харківський технікум залізничного транспорту".

Так раніше виглядала будівля коледжу (фото з відкритих джерел)

На місці удару російських окупантів працюють комунальні служби, проходять заходи щодо розбору завалів та уламків.

Які ще навчальні заклади у Харкові зруйнували війська РФ

Нагадаємо, внаслідок обстрілів російських загарбників у Харкові за час від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено різною мірою більш ніж половина шкіл міста, а також 22 з 24 закладів вищої освіти.

Найбільше постраждали Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "ХАІ", Державний біотехнологічний інститут, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Додамо, що перед цим російські загарбники знищили житлово-комунальний коледж ХНУМХ ім. Бекетова у Харкові.

Обстріл Харкова вночі 3 листопада

У ніч на п'ятницю російські загарбники завдали повітряного удару по Харкову "Шахедами". В обласній прокуратурі повідомили, що удари припали на Основ'янський та Шевченківський райони міста. Пізніше стало відомо, що війська РФ вдарили по Харкову близько 10 дронів-камікадзе.

Вранці в обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок російської атаки військ РФ по Харкову постраждали 8 осіб : у всіх гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 роки.

Відбиття повітряної атаки

Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, всього в ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували Україну 40 "Shahed-136/131", а також запустили ракету Х-59 з окупованої частини Херсонської області.

ППО ЗСУ знищила 24 ударні БПЛА "Shahed-136/131" і одну керовану авіаційну ракету ворога.

Деталі та наслідки нічної атаки противника - читайте у матеріалі РБК-Україна.