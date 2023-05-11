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Росіяни знищили будівлю міськгазу в Бахмуті (фото)

Фото: Снаряд у Бахмуті (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові повністю зруйнували будівлю міськгазу у Бахмуті. Приміщення, де працювали фахівці, перетворилися на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Донецькоблгазу".

"Немає слів, аби описати біль від цих кадрів. Окупанти зруйнували будівлю "Артемівського" міськгазу в Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміщення, де щоденно працювали фахівці для безпечного та якісного газопостачання абонентів перетворилось на руїни.

"Ми впевнені, що ворога буде покарано належним чином! Зробимо все можливе, щоб піднятися з попелу і відновити всі пошкодження", - додали в "Донецькоблгазі".

Нагадаємо, що українські військові змусили російських окупантів відступити на дистанцію до двох кілометрів на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати.

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Російська ФедераціяДонецька областьБахмутВійна в Україні