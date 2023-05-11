Россияне уничтожили здание горгаза в Бахмуте (фото)

Российские военные полностью разрушили здание горгаза в Бахмуте. Помещения, где работали специалисты, превратились в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу " Донецкоблгаза ".

"Нет слов, чтобы описать боль от этих кадров. Оккупанты разрушили здание "Артемовского" горгаза в Бахмуте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение, где ежедневно работали специалисты для безопасного и качественного газоснабжения абонентов, превратилось в руины.

"Мы уверены, что враг будет наказан должным образом! Сделаем все возможное, чтобы подняться из пепла и восстановить все повреждения", - добавили в "Донецкоблгаге".