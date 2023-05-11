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Россияне уничтожили здание горгаза в Бахмуте (фото)

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Бахмут, Четверг 11 мая 2023 20:04
Россияне уничтожили здание горгаза в Бахмуте (фото) Фото: Снаряд в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные полностью разрушили здание горгаза в Бахмуте. Помещения, где работали специалисты, превратились в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Донецкоблгаза".

"Нет слов, чтобы описать боль от этих кадров. Оккупанты разрушили здание "Артемовского" горгаза в Бахмуте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение, где ежедневно работали специалисты для безопасного и качественного газоснабжения абонентов, превратилось в руины.

"Мы уверены, что враг будет наказан должным образом! Сделаем все возможное, чтобы подняться из пепла и восстановить все повреждения", - добавили в "Донецкоблгаге".

Напомним, что украинские военные заставили российских оккупантов отступить на дистанцию до двух километров на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

В результате боевых действий Бахмут стал почти непригодным для жизни из-за значительных разрушений. Гражданских, решивших остаться в городе, трудно эвакуировать.

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