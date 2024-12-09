Росіяни знайшли спосіб, як купувати американські чіпи незважаючи на санкції, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними, з якими ознайомилося видання, росіяни знайшли спосіб замовляти мікросхеми у американської компанії Texas Instruments. Зокрема деякі російські дистриб'ютори впровадили інформацію з офіційного інтернет-магазину Texas Instruments (TI) під назвою TI Store у свої платформи для торгівлі.

Завдяки цьому російські клієнти мають інформацію про наявність напівпровідників та ціни, після чого розміщують замовлення. Ці замовлення потім виконуються та доставляються через компанії за межами Росії.

Для розміщення замовлень більшою мірою використовувалися сайти getchips.ru та altchips.ru, які заблоковані у США та країнах Європи, але залишаються доступними на території Росії. Асортимент продукції Texas Instruments на цих платформах повністю збігається з даними офіційного інтернет-магазину компанії.

На думку джерел Bloomberg, така синхронізація вказує на те, що російські дистриб'ютори отримали доступ до фірмового інтерфейсу прикладного програмування, або API - технічним координатам, що дозволяє програмам взаємодіяти один з одним і обмінюватися даними.

Наприклад, один із великих російських дистриб'юторів за рік, з серпня 2023 по серпень 2024 року, обробив понад 4000 замовлень на сотні тисяч виробів Texas Instruments на загальну суму близько 6 млн доларів.

При цьому продукція на суму близько 4 млн доларів була призначена для російських військових підприємств. Перед постачанням до Росії ці товари проходили через Гонконг або інші транзитні країни.

Серед виявлених у російських внутрішніх документах замовлень, Bloomberg виділив 287, які були позначені як "скасовані". Це може свідчити про те, що клієнти передумали або ж про нездатність дистриб'ютора виконати деякі заявки.

Як пише видання, на товари TI російський дистриб'ютор встановлював націнку в розмірі 40%. За словами джерел Bloomberg, ця надбавка була необхідною для покриття витрат, пов'язаних із логістикою та оплатою.