Росіяни значно посилили обстріли Суджі та прилеглих сіл, - комендатура ЗСУ

"Мирне населення перебуває по домівках або в інтернаті здебільшого, тому що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа і прилеглих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає", - розповів Дмитрашківський.

За його словами, з початку операції ЗСУ в Курській області внаслідок російських обстрілів Суджі загинули 36 жителів міста. Ще близько 100 дістали середні та важкі поранення.

Пресофіцер уточнив, що для обстрілів Суджі росіяни використовують ЗРК С-300. Також ворог масово використовує FPV-дрони.

Він уточнив, що, за даними розвідки, у росіян у регіоні зосереджено: