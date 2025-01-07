Росіяни значно посилили обстріли Суджі та прилеглих сіл, - комендатура ЗСУ

Російські окупанти останнім часом посилено обстрілюють Суджу Курської області. Також під атаками перебувають прилеглі села.
Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Мирне населення перебуває по домівках або в інтернаті здебільшого, тому що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа і прилеглих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає", - розповів Дмитрашківський.
За його словами, з початку операції ЗСУ в Курській області внаслідок російських обстрілів Суджі загинули 36 жителів міста. Ще близько 100 дістали середні та важкі поранення.
Пресофіцер уточнив, що для обстрілів Суджі росіяни використовують ЗРК С-300. Також ворог масово використовує FPV-дрони.
Він уточнив, що, за даними розвідки, у росіян у регіоні зосереджено:
Нагадаємо, кілька днів тому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що українські захисники атакували росіян на кількох напрямках у Курській області. Це стало для ворога несподіванкою.
Українські захисники вже змогли домогтися певного прогресу в регіоні.
Водночас сьогодні, 7 січня, стало відомо, що українські захисники атакували командний пункт 810 бригади морської піхоти РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.