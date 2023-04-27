UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми, - ЦНС

Фото: росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працівників захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми, які нав’язують ідеологію Кремля та перекручують інформацію про війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - зазначає ЦНС.

Зокрема, на сході й півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів Кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують "кінотеатри".

Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що РФ на захоплених територіях України хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".

Також раніше ми писали, що в школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Зокрема ворог включив розділ про "СВО" у програму з історії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України