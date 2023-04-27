Росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працівників захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми, які нав’язують ідеологію Кремля та перекручують інформацію про війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.

Зокрема, на сході й півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів Кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують "кінотеатри".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що РФ на захоплених територіях України хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".

Також раніше ми писали, що в школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Зокрема ворог включив розділ про "СВО" у програму з історії.

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