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Россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы, - ЦНС

Фото: россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях россияне заставляют работников захваченных предприятий смотреть пропагандистские фильмы, навязывающие идеологию Кремля и коверкающие информацию о войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить массовые мероприятия по промыванию мозга местному населению", - отмечает ЦНС.

В частности, на востоке и юге Украины для распространения идеологии врага и навязывания местному населению взглядов Кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".

Туда для просмотра российских пропагандистских фильмов россияне принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что РФ на захваченных территориях Украины хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".

Также ранее мы писали, что в школах на временно оккупированных территориях россияне активно промывают мозги украинским детям по поводу своего вторжения. В частности, враг включил раздел о "СВО" в программу по истории.

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