UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни змушують українських вчених в окупації вступати до академії наук РФ, - ЦНС

Фото: Окупант (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях ворог почав чинити тиск на академіків та членів-кореспондентів Національної академії наук України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти заохочують українських вчених виплатою від 500 до 1000 доларів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу і погрожують проблемами.

Всім науковцям повідомлено, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт РФ.

"Зауважимо, що нам відомі всі прізвища російських колаборантів і тому кожен хто чине тиск на науковців не уникне відповідальності в межах чинного законодавства України", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що РФ на захоплених територіях України хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".

Також повідомлялось, що росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськДонецька областьХерсонська областьЗапорожская областьВійна в Україні