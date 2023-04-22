Росіяни змушують українських вчених в окупації вступати до академії наук РФ, - ЦНС

"Тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти заохочують українських вчених виплатою від 500 до 1000 доларів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу і погрожують проблемами.

Всім науковцям повідомлено, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт РФ.

"Зауважимо, що нам відомі всі прізвища російських колаборантів і тому кожен хто чине тиск на науковців не уникне відповідальності в межах чинного законодавства України", - додали у ЦНС.