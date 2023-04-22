Россияне заставляют украинских ученых в оккупации вступать в академию наук РФ, - ЦНС

"Тем, кто остался проживать на захваченных территориях, сообщили, что им необходимо поступить в российскую академию наук и отказаться от членства в НАНУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты поощряют украинских ученых выплатой от 500 до 1000 долларов, но в случае отказа обещают заблокировать работу и угрожают проблемами.

Всем ученым сообщено, что для поступления в ряды российской академии наук необходимо получить паспорт РФ.

"Заметим, что нам известны все фамилии российских коллаборантов и поэтому каждый, кто оказывает давление на ученых, не избежит ответственности в пределах действующего законодательства Украины", - добавили в ЦНС.