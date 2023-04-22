Россияне заставляют украинских ученых в оккупации вступать в академию наук РФ, - ЦНС

На временно оккупированных территориях враг начал оказывать давление на академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Тем, кто остался проживать на захваченных территориях, сообщили, что им необходимо поступить в российскую академию наук и отказаться от членства в НАНУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты поощряют украинских ученых выплатой от 500 до 1000 долларов, но в случае отказа обещают заблокировать работу и угрожают проблемами.
Всем ученым сообщено, что для поступления в ряды российской академии наук необходимо получить паспорт РФ.
"Заметим, что нам известны все фамилии российских коллаборантов и поэтому каждый, кто оказывает давление на ученых, не избежит ответственности в пределах действующего законодательства Украины", - добавили в ЦНС.
Напомним, что РФ на захваченных территориях Украины хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".
Также сообщалось, что россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов.
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