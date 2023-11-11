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Росіяни змушують українських дітей повідомляти про "мінування", - омбудсмен

Україна, Субота 11 листопада 2023 15:32
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Росіяни змушують українських дітей повідомляти про "мінування", - омбудсмен Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

"З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем", - заявив Лубінець.

За його словами, для того, щоб протидіяти цьому необхідно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах.

"Їм (дітям, - ред.) потрібно чітко донести: вас росіяни хочуть використовувати у своїх злочинних діях", - наголосив він.

Лубінець заявив, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.

"Мінування" шкіл в Україні

З початком нового року почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів в Україні. Перші повідомлення з'явились першого вересня. Тоді повідомляли про нібито замінування усіх середніх шкіл.

Проте після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

У другий навчальний день після літніх канікул.Київська поліція знову отримала повідомлення про нібито "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів столиці.

Схожі повідомлення протягом цього навчального року також лунали і в інших регіонах України.

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