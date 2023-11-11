Россияне заставляют украинских детей сообщать о "минировании", - омбудсмен

Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о минировании школ и других заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"С территории РФ вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о минировании школ и других заведений! Это стало массовым явлением", – заявил Лубинец.

По его словам, для того чтобы противодействовать этому необходимо осуществлять разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях.

"Им (детям, - ред.) нужно четко донести: вас россияне хотят использовать в своих преступных действиях", - подчеркнул он.

Лубинец заявил, что его офис направит письмо в Министерство образования Украины с просьбой осуществить просветительские занятия со школьниками и студентами.

"Минирование" школ в Украине

С началом нового года начали поступать сообщения о минировании учебных заведений в Украине. Первые сообщения появились в первом сентября. Тогда сообщали о якобы заминировании всех средних школ.

Однако после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

Во второй учебный день после летних каникул. Киевская полиция снова получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ и колледжей столицы.

Подобные сообщения в этом учебном году также звучали и в других регионах Украины.

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