Россияне заставляют украинских детей сообщать о "минировании", - омбудсмен
Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о минировании школ и других заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
"С территории РФ вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о минировании школ и других заведений! Это стало массовым явлением", – заявил Лубинец.
По его словам, для того чтобы противодействовать этому необходимо осуществлять разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях.
"Им (детям, - ред.) нужно четко донести: вас россияне хотят использовать в своих преступных действиях", - подчеркнул он.
Лубинец заявил, что его офис направит письмо в Министерство образования Украины с просьбой осуществить просветительские занятия со школьниками и студентами.
"Минирование" школ в Украине
С началом нового года начали поступать сообщения о минировании учебных заведений в Украине. Первые сообщения появились в первом сентября. Тогда сообщали о якобы заминировании всех средних школ.
Однако после тщательной проверки эта информация не подтвердилась.
Во второй учебный день после летних каникул. Киевская полиция снова получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ и колледжей столицы.
Подобные сообщения в этом учебном году также звучали и в других регионах Украины.
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