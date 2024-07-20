Росіяни змушують людей в окупації міняти довідки про інвалідність на російські, - ЦНС

Нагадаємо, що вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі. Їх не беруть на облік вагітних, якщо ті не мають російського паспорта.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники почнуть відбирати авто в українців, які не отримають паспорт РФ. З наступного року вони мають застрахувати авто у російських компаніях, для чого і потрібен відповідний документ.

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