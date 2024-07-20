Росіяни змушують людей в окупації міняти довідки про інвалідність на російські, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти розширюють програму русифікації місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Зокрема, росіяни змушують осіб з інвалідністю міняти документи, які підтверджують обмежені фізичні можливості - на російські.
Заміна документів про інвалідність, які було видано до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи. Проте умови пройти цю експертизу відсутні, оскільки ситуація із медичними закладами на територіях, які окупувала Росія - критична.
У ЦНС наголосили, що критичну ситуацію підтверджує те, що на окупованих територіях цивільні амбулаторії зобов'язали першочергово обслуговувати солдатів РФ.
"Загалом тут складна ситуація із кадрами", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що вагітним жінкам в окупації відмовляють у медичній допомозі. Їх не беруть на облік вагітних, якщо ті не мають російського паспорта.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські загарбники почнуть відбирати авто в українців, які не отримають паспорт РФ. З наступного року вони мають застрахувати авто у російських компаніях, для чого і потрібен відповідний документ.
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