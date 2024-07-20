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Россияне заставляют людей в оккупации менять справки об инвалидности на российские, - ЦНС

Фото: пожилые люди, которые имеют проблемы со здоровьем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты расширяют программу русификации местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

В частности, россияне заставляют лиц с инвалидностью менять документы, подтверждающие ограниченные физические возможности - на российские.

Замена документов об инвалидности, которые выдавались до 1 марта 2023 года, происходит по результатам медико-социальной экспертизы. Однако условия пройти эту экспертизу отсутствуют, поскольку ситуация с медицинскими учреждениями на оккупированных Россией территориях - критическая.

В ЦНС подчеркнули, что критическую ситуацию подтверждает то, что на оккупированных территориях гражданские амбулатории обязали в первую очередь обслуживать солдат РФ.

"В целом здесь сложная ситуация с кадрами", - добавили в ведомстве.

Напомним, что беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи. Их не берут на учет беременных, если те не имеют российского паспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики начнут отбирать авто у украинцев, которые не получат паспорт РФ. Со следующего года они должны застраховать авто в российских компаниях, для чего и нужен соответствующий документ.

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