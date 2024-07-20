Россияне заставляют людей в оккупации менять справки об инвалидности на российские, - ЦНС

В частности, россияне заставляют лиц с инвалидностью менять документы, подтверждающие ограниченные физические возможности - на российские.

Замена документов об инвалидности, которые выдавались до 1 марта 2023 года, происходит по результатам медико-социальной экспертизы. Однако условия пройти эту экспертизу отсутствуют, поскольку ситуация с медицинскими учреждениями на оккупированных Россией территориях - критическая.

В ЦНС подчеркнули, что критическую ситуацию подтверждает то, что на оккупированных территориях гражданские амбулатории обязали в первую очередь обслуживать солдат РФ.

"В целом здесь сложная ситуация с кадрами", - добавили в ведомстве.