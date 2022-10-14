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Росіяни змушують іноземні судна піднімати прапор РФ, - МЗС України

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Херсон, П'ятниця 14 жовтня 2022 18:18
Росіяни змушують іноземні судна піднімати прапор РФ, - МЗС України Фото: росіяни змушують іноземні судна піднімати прапор РФ (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Російська окупаційна адміністрація Херсонської області змушує екіпажі іноземних судів підняти як додатковий російський прапор під час стоянки в порту Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.

У МЗС України нагадують, що згідно з наказом від 28 квітня 2022 року про закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон до відновлення над ними контролю України, будь-які рішення чи вимоги представників російської окупаційної адміністрації, у тому числі портової, незаконні та не підлягають виконанню.

Українські дипломати також проінформують уряди іноземних держав та міжнародні організації про незаконну вимогу російської окупаційної адміністрації підняти як додатковий російський прапор.

Раніше ми писали, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Також повідомлялося, що росіяни збудували дві понтонні переправи в районі села Даріївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів через Інгулець.

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Херсон порт Херсонська область
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