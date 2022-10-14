Росіяни змушують іноземні судна піднімати прапор РФ, - МЗС України

Російська окупаційна адміністрація Херсонської області змушує екіпажі іноземних судів підняти як додатковий російський прапор під час стоянки в порту Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС України.

У МЗС України нагадують, що згідно з наказом від 28 квітня 2022 року про закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон до відновлення над ними контролю України, будь-які рішення чи вимоги представників російської окупаційної адміністрації, у тому числі портової, незаконні та не підлягають виконанню.

Українські дипломати також проінформують уряди іноземних держав та міжнародні організації про незаконну вимогу російської окупаційної адміністрації підняти як додатковий російський прапор.