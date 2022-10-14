Россияне заставляют иностранные суда поднимать флаг РФ, - МИД Украины
Российская оккупационная администрация Херсонской области заставляет экипажи иностранных судов поднять в качестве дополнительного российский флаг во время стоянки в порту Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В МИД Украины напоминают, что согласно приказу от 28 апреля 2022 года о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон до восстановления над ними контроля Украины, любые решения или требования представителей российской оккупационной администрации, в том числе портовой, незаконны и не подлежат исполнению.
Украинские дипломаты также проинформируют правительства иностранных государств и международные организации о незаконном требовании российской оккупационной администрации поднять в качестве дополнительного российский флаг.
Ранее мы писали, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.
Также сообщалось, что россияне построили две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области для перекидывания живой силы и боеприпасов через Ингулец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.