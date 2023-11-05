Росіяни не змогли знайти добровольців на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях псевдо добровольчі підрозділи, але не зміг знайти охочих там служити.

Так, за оцінками ворога у батальйоні “судоплатова” та “маргєлова”, які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, служить до 7% місцевих. Тобто більшість мешканців тимчасово окупованих територій проігнорували “добровольчі” батальйони.

Велика частина особового складу це мешканці РФ та найманці з Сербії. Такий факт доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують ворога.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.

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