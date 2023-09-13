Росіяни зміцнюють оборону "третьої лінії" в Запорізькій області, - Федоров
Російські окупанти посилюють оборону на "третій лінії" в Запорізькій області. Риють нові траншеї та завозять колишній ув'язнених.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як відзначив Федоров, окупанти:
- риють нові траншеї, посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;
- займають будинки, а також розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака. В самому ж місті влаштували блокпости й розмістили протитанкові їжаки;
- захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі;
- влаштували місце базування вертольотів в Бердянську;
- завозять колишніх ув'язнених для відбиття Роботине й утримання фронту.
Ситуація в Запорізькій області
Російські терористи окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Майже щодня ворог завдає ударів по населених пунктах регіону.
Зокрема наші воїни цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої відбуваються на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Нещодавно військові звільнили від ворога населений пункт Роботине, а також продовжують наступати у цьому напрямку.
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