Росіяни зміцнюють оборону "третьої лінії" в Запорізькій області, - Федоров

Російські окупанти посилюють оборону на "третій лінії" в Запорізькій області. Риють нові траншеї та завозять колишній ув'язнених.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як відзначив Федоров, окупанти: риють нові траншеї, посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;

займають будинки, а також розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака. В самому ж місті влаштували блокпости й розмістили протитанкові їжаки;

захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі;

влаштували місце базування вертольотів в Бердянську;

завозять колишніх ув'язнених для відбиття Роботине й утримання фронту. Ситуація в Запорізькій області Російські терористи окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Майже щодня ворог завдає ударів по населених пунктах регіону. Зокрема наші воїни цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої відбуваються на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Нещодавно військові звільнили від ворога населений пункт Роботине, а також продовжують наступати у цьому напрямку.