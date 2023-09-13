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Росіяни зміцнюють оборону "третьої лінії" в Запорізькій області, - Федоров

Середа 13 вересня 2023 14:40
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Росіяни зміцнюють оборону "третьої лінії" в Запорізькій області, - Федоров Фото: Росіяни зміцнюють оборону "третьої лінії" в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилюють оборону на "третій лінії" в Запорізькій області. Риють нові траншеї та завозять колишній ув'язнених.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як відзначив Федоров, окупанти:

  • риють нові траншеї, посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;
  • займають будинки, а також розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака. В самому ж місті влаштували блокпости й розмістили протитанкові їжаки;
  • захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі;
  • влаштували місце базування вертольотів в Бердянську;
  • завозять колишніх ув'язнених для відбиття Роботине й утримання фронту.

Ситуація в Запорізькій області

Російські терористи окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Майже щодня ворог завдає ударів по населених пунктах регіону.

Зокрема наші воїни цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої відбуваються на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Нещодавно військові звільнили від ворога населений пункт Роботине, а також продовжують наступати у цьому напрямку.

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