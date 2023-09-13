Россияне укрепляют оборону "третьей линии" в Запорожской области, - Федоров

Российские оккупанты усиливают оборону на "третьей линии" в Запорожской области. Роют новые траншеи и завозят бывший заключённых.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как отметил Федоров, оккупанты:

роют новые траншеи, усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе;

занимают дома, а также расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака. В самом же городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;

захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье;

устроили место базирования вертолетов в Бердянске;

завозят бывших заключенных для отражения Роботыне и удержания фронта.

Ситуация в Запорожской области

Российские террористы оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Почти ежедневно враг наносит удары по населенным пунктам региона.

В частности наши воины этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бои происходят на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Недавно военные освободили от врага населенный пункт Роботино, а также продолжают наступать в этом направлении.