Громадяни Росії вчаться жити в умовах війни, яку їхній диктатор Володимир Путін розв'язав в Україні. При цьому вони не протестують проти вторгнення і погіршення якості життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У той час як Путін готується скласти присягу на ще шість років президентства, вторгнення стало частиною повсякденного життя для багатьох росіян, спростувавши очікування, що тиск міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції в кінцевому підсумку налаштують їх проти нього. Багато хто не протестує, а гуртується навколо "прапора".
Кремль використовує найбільший європейський конфлікт з часів Другої світової війни для реорганізації Росії, поєднуючи запеклий націоналізм із потужною сумішшю ностальгії за радянськими часами та імперським традиціям із посиленням придушення інакомислення.
У результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни, щоб припинити бойові дії, незважаючи на величезні військові втрати, що створює проблему для американських і європейських союзників України, які намагаються підвищити ціну для Росії за продовження війни, яка триває вже третій рік.
Президентські "вибори" у РФ були засуджені всіма країнами ЄС, не в останню чергу тому, що вони відбувалися на окупованій українській території. Вони також вказали на відсутність прозорості голосування, порушення під час підрахунку голосів і відсутність політичної конкуренції внаслідок попереднього ув'язнення кремлівським режимом Олексія Навального, єдиного реального опонента Путіна.
Необмежене правління диктатора було конкретно гарантовано шляхом внесення відповідних змін до російської Конституції.
Зазначимо, що Франція вирішила відправити свого посла на так звану інавгурацію Путіна, яка відбудеться сьогодні.
Крім цього, ще сім країн ЄС нібито планують узяти участь в інавгурації російського диктатора, направивши своїх представників.
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