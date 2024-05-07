Россияне смирились с войной в Украине и не пытаются оказывать давление на Путина, - Bloomberg

В то время как Путин готовится принять присягу на еще шесть лет президентства, вторжение стало частью повседневной жизни для многих россиян, опровергнув ожидания, что давление международных санкций и углубляющаяся изоляция в конечном итоге настроят их против него. Многие не протестуют, а сплачиваются вокруг "флага".

Кремль использует крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны для реорганизации России, сочетая яростный национализм с мощной смесью ностальгии по советским временам и имперским традициям с усиливающимся подавлением инакомыслия.

В результате Путин не испытывает особого давления внутри страны, чтобы прекратить боевые действия, несмотря на огромные военные потери, что создает проблему для американских и европейских союзников Украины, которые пытаются повысить цену для России за продолжение войны, которая длится уже третий год.

