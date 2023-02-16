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Росіяни змінили тактику під час масованих ракетних атак, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Антон Малиновський

Росія змінила тактику під час масованих ракетних обстрілів. Тепер країна-агрессор використовує фальш-цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він зазначив, що росіяни вночі запускали БПЛА та ракети. Внаслідок атаки є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - зазначив він.

Обстріл Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що звуки вибухів, які мешканці міста могли чути вночі - це робота Сил протиповітряної оборони.

"На цей час у місті все спокійно, прильотів не зафіксовано", - зазначив він.

Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.

Під час ракетного обстрілу постраждав об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв серед населення немає.

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Війна Росії проти України