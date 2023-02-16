RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сменили тактику во время массированных ракетных атак, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Антон Малиновский

Россия сменила тактику во время массированных ракетных обстрелов. Теперь страна-агрессор использует фальш-цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что россияне ночью запускали БПЛА и ракеты. В результате атаки попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - отметил он.

Обстрел Запорожья

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые жители города могли слышать ночью - это работа Сил противовоздушной обороны.

"В настоящее время в городе все спокойно, прилетов не зафиксировано", - отметил он.

Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Во время ракетных обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв среди населения нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины