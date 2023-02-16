Россияне сменили тактику во время массированных ракетных атак, - Ермак

Он отметил, что россияне ночью запускали БПЛА и ракеты. В результате атаки попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - отметил он.

Обстрел Запорожья

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые жители города могли слышать ночью - это работа Сил противовоздушной обороны.

"В настоящее время в городе все спокойно, прилетов не зафиксировано", - отметил он.