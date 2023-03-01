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Росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі, - Андрющенко

Фото: росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон в тимчасово окупованому Маріуполі. Наразі вони набули локального характеру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окрім того, росіяни змінили тактику руху великими колонами та перейшли на групи по 3-4 вантажівки у супроводі", - пише Андрющенко.

В Маріупольському районі поменшала кількість окупантів вздовж узбережжя. Водночас продовжується перекид резервів на ділянки фронту. Основним напрямом зберігається на північ від Маріуполя в Донецької області.

Фото: росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, окупанти перекидають до Маріуполя більше військ через випадки "бавовни", які почастішали в місті.

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