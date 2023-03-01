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Россияне изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе, - Андрющенко

Фото: россияне изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты изменили тактику перемещения военных колонн во временно оккупированном Мариуполе. Сейчас они приобрели локальный характер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Кроме того, россияне изменили тактику движения по большим колоннам и перешли на группы по 3-4 грузовика в сопровождении", - пишет Андрющенко.

В Мариупольском районе стало меньше оккупантов вдоль побережья. В то же время продолжается переброс резервов на участки фронта. Основным направлением сохраняется на север от Мариуполя в Донецкой области.

Фото: россияне изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Андрющенко, оккупанты перебрасывают в Мариуполь больше войск из-за участившихся в городе случаев "хлопков".

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