Россияне изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе, - Андрющенко

Российские оккупанты изменили тактику перемещения военных колонн во временно оккупированном Мариуполе. Сейчас они приобрели локальный характер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Кроме того, россияне изменили тактику движения по большим колоннам и перешли на группы по 3-4 грузовика в сопровождении", - пишет Андрющенко.

В Мариупольском районе стало меньше оккупантов вдоль побережья. В то же время продолжается переброс резервов на участки фронта. Основным направлением сохраняется на север от Мариуполя в Донецкой области.

Фото: россияне изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе (t.me/andriyshTime)