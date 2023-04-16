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Росіяни змінили тактику обстрілів. Ігнат розповів подробиці

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Україна, Неділя 16 квітня 2023 19:17
Росіяни змінили тактику обстрілів. Ігнат розповів подробиці Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Навесні цього року військові РФ змінили тактику своїх обстрілів. Нині вони здебільшого обстрілюють території до яких можуть дістати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Всі звикли з осені-зими чути про масовані обстріли всієї України, коли ворог фактично застосував увесь свій стратегічний арсенал крилатих ракет і випустив їх по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз це змінилося. З весни ворог передусім атакує південні, східні та північні області. Куди може дістати тією зброєю, там і атакує", - сказав Ігнат.

Речник додав, що, за даними української розвідки, кілька місяців тому Росія мала на зберіганні 7 тисяч ракет для С-300, але з цієї кількості вже використаний чималий обсяг.

"Треба розуміти, в якому стані ці ракети, якщо вони готові до застосування. Як вони зберігалися, чи не відсиріли. Тому не можна точно сказати, скільки у них є боєздатних, бо як вже неодноразово бачили при застосуванні С-300, їх знаходили на території Росії. Вони не долітали", - пояснив він.

Ігнат нагадав, що росіяни можуть виготовляти ракети для С-300 та С-400. Крім цього, нещодавно з'явилась інформація про відновлення виробництва ракети Х-50. За словами Ігната, ця ракета є аналогом ракети Х-101.

"Можливо, взялись за неї, тому що мають з чого робити й, можливо, тому, що вона дешевша. Це така сама крилата ракета, як Х-101, в принципі її можна збивати засобами ППО", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області 14 квітня.

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