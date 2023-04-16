Россияне сменили тактику обстрелов. Игнат рассказал подробности

Весной этого года военные РФ сменили тактику своих обстрелов. Сейчас они в основном обстреливают территории, к которым могут достать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что, по данным украинской разведки, несколько месяцев назад Россия имела на хранении 7 тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже использован немалый объем.

"Надо понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, не отсырели ли они. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, потому что как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали", - пояснил он.

Игнат напомнил, что россияне могут изготавливать ракеты для С-300 и С-400. Кроме этого, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50. По словам Игната, эта ракета является аналогом ракеты Х-101.

"Возможно, взялись за нее, потому что есть из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета, как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО", - отметил он.

Напомним, российские кафиры обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля.

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