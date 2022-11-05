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Росіяни змінили "лідера" в Маріуполі, інших колаборантів почнуть звільняти, - Андрющенко

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 12:46
Росіяни змінили "лідера" в Маріуполі, інших колаборантів почнуть звільняти, - Андрющенко Фото: Дмитро Бердніков, колишній мер Іркутська (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергій Пишкін

Новим де-факто гауляйтером Маріуполя став колишній мер Іркутська Дмитро Бердніков. Очікується, що інших колаборантів почнуть скорочувати вже найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Озвучена в очі Іващенко (Костянтин Іващенко, так званий "голова" тимчасово окупованого Маріуполя, - ред.) причина – суцільний провал підготовки до зимового періоду і занадто великі масштаби розкрадання коштів", - заявив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, вже з понеділка колаборантів з середньої ланки почнуть звільняти.

"Новий господар Маріуполя Бердніков прибуває зі своїми людьми на майже всі посади, та навіть зі своєю персональною охороною. Поки за Іващенком збережуть функцію "говорящої" голови, але від всіх процесів в місті, включаючи розкрадання металолому, він відсторонений вже. Поплічники Іващенко в ще більшому шоці", - додав Андрющенко.

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