Россияне "сменили" лидера в Мариуполе, других коллаборантов начнут увольнять, - Андрющенко

Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Ожидается, что других коллаборантов начнут сокращать в ближайшее время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Озвученная в глаза Иващенко (Константин Иващенко, так называемый "глава" временно оккупированного Мариуполя, - ред.) причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", – заявил Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, уже с понедельника коллаборантов из среднего звена начнут увольнять.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию "говорящей" головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Приспешники Иващенко в еще большем шоке", - добавил Андрющенко.