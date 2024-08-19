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Росіяни зменшили кількість авіаударів під Харковом, але просунулися у Донецькій області: карти ISW

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На Харківському напрямку росіяни зменшили кількість авіаударів з 30-40 до одного-чотирьох ударів на день. Там лінія фронту – без змін. Водночас війська загарбників просунулися на Торецькому напрямку і під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська 18 серпня продовжували наземні атаки біля Липців і Глибокого та поблизу Вовчанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Харківське угруповання ЗСУ повідомило, що російські штурмові групи перегруповуються поблизу Глибокого, що темпи російських атак зменшилися біля Стариці, а також що російські сили намагаються укріпити позиції в цьому районі.

Дані NASA FIRMS частково підтверджують заяву Саранцева.

Операція №2 - Луганська область

Операція №3 - Донецька область

"Південна вісь"

 

Нагадаємо, у прифронтовому Покровську Донецької області залишаються десятки тисяч жителів. Російська війська підійшли за 11 кілометрів до околиць міста.

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Війна Росії проти України