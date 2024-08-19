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Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На Харьковском направлении россияне уменьшили количество авиаударов с 30-40 до одного-четырех ударов в день. Там линия фронта – без изменений. В то же время войска захватчиков продвинулись на Торецком направлении и под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 18 августа продолжали наземные атаки у Липцев и Глубокого и близ Волчанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Харьковская группировка ВСУ сообщила, что российские штурмовые группы перегруппировываются вблизи Глубокого, что темпы российских атак снизились у Старицы, а также что российские силы пытаются укрепить позиции в этом районе.

Данные NASA FIRMS отчасти подтверждают заявление Саранцева.

Операция №2 - Луганская область

Операция №3 - Донецкая область

"Южная ось"

 

Напомним, в прифронтовом Покровске Донецкой области остаются десятки тысяч жителей . Российские войска подошли за 11 километров к окрестностям города.

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Война России против Украины