Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

На Харьковском направлении россияне уменьшили количество авиаударов с 30-40 до одного-четырех ударов в день. Там линия фронта – без изменений. В то же время войска захватчиков продвинулись на Торецком направлении и под Донецком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска 18 августа продолжали наземные атаки у Липцев и Глубокого и близ Волчанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
Харьковская группировка ВСУ сообщила, что российские штурмовые группы перегруппировываются вблизи Глубокого, что темпы российских атак снизились у Старицы, а также что российские силы пытаются укрепить позиции в этом районе.
Данные NASA FIRMS отчасти подтверждают заявление Саранцева.
Напомним, в прифронтовом Покровске Донецкой области остаются десятки тысяч жителей . Российские войска подошли за 11 километров к окрестностям города.
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