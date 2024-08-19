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Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Понедельник 19 августа 2024 03:22
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Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На Харьковском направлении россияне уменьшили количество авиаударов с 30-40 до одного-четырех ударов в день. Там линия фронта – без изменений. В то же время войска захватчиков продвинулись на Торецком направлении и под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 18 августа продолжали наземные атаки у Липцев и Глубокого и близ Волчанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Харьковская группировка ВСУ сообщила, что российские штурмовые группы перегруппировываются вблизи Глубокого, что темпы российских атак снизились у Старицы, а также что российские силы пытаются укрепить позиции в этом районе.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISWРоссияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Представитель Харьковской группировки войск Украины полковник Виталий Саранцев сообщил 18 августа, что несколько недель назад российские войска наносили от 30 до 40 ударов в день планирующими бомбами на Харьковском направлении, но уменьшили количество ударов примерно до одного-четырех в последние несколько дней. Данные NASA FIRMS отчасти подтверждают заявление Саранцева.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISWРоссияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские силы недавно продвинулись вблизи Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, показывают, что российские силы продвинулись к северной Макеевке (к северо-западу от Кременной).

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Украинские войска недавно отразили некоторые позиции на Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно отразили некоторые позиции на восточной окраине Ивано-Дарьевки (юго-восточнее Северского). Также дополнительные украинские продвижения вблизи Ивано-Дарьевки свидетельствуют о том, что российский контроль над поселением может оказаться слабым.

Российские войска не предпринимали подтвержденных наступлений на фоне продолжения наступательных действий под Часовом Яром. Российские военные блогеры утверждали, что силы РФ незначительно продвинулись вблизи Григорьевки, Калиновки и Ивановского, но ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

18 августа российские войска продвинулись на фоне продолжения наступательных операций в Торецком направлении.

Российские блоггеры заявили, что войска РФ контролируют большую часть Нью-Йорка и, возможно, захватили населенный пункт. Также, по их данным, российские войска захватили террикон к западу от Северного, вытеснили украинские силы из ячейки к югу от Железного, продвинулись в пределах северо-западного Железного и в пределах восточного Торецка и вошли в окрестности Нелиповки с востока. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Недавно российские войска захватили несколько населённых пунктов на Покровском направлении. Министерство обороны России 18 августа заявило, что российские войска захватили Свиридоновку, а российские блоггеры утверждали, что войска РФ захватили Заветное, Межевое и Нудное. Они также утверждали, что оккупанты продвинулись к северу от Журавки, к западу от Николаевки и к востоку от Желанного. Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Сообщается, что 18 августа российские войска продвинулись юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ захватили вентиляционный ствол шахты «Южнодонбасская №1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 км и глубиной 2,12 км вблизи ствола шахты. Также утверждалось, что российские войска продвинулись к югу от Константиновки. Однако ISW не нашел подтверждения этой информации.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

В Генштабе Украины сообщили, что 18 августа российские войска вели наступательные действия вблизи границ Донецкой и Запорожской областей в районе Раздольного.

"Южная ось"

Российские и украинские источники не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 18 августа.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

В Генштабе Украины сообщили, что 17 и 18 августа российские войска нанесли удары на Днепровском направлении.

Россияне уменьшили количество авиаударов под Харьковом, но продвинулись в Донецкой области: карты ISW

Напомним, в прифронтовом Покровске Донецкой области остаются десятки тысяч жителей . Российские войска подошли за 11 километров к окрестностям города.

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