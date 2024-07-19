UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни зменишили наступальні дії на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Покровський напрямок сьогодні залишається одним із найгарячіших. Однак, ворог дещо зменшив наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Цей напрямок (Покровський - ред.) і надалі залишається таким, яким і був - найгарячішим, однак ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал, адже Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь ворогу, тому за минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередньої доби було 26 ворожих атак", - розповів Волошин. 

За словами речника, ворог штурмував в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Зокрема залучав до бою авіацію. 

Волошин також розповів, що втрати ворога на напрямку є чималими. Лише за минулу добу було знищено більше 200 терористів, кілька броньованих машин, артилерійські системи й не тільки. 

Протягом минулих тижнів, як відзначив речник, на Покровському напрямку фіксувалось майже до 50 штурмів на добу.  

Ситуація на фронті 

Вчора, 18 липня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), відбулось 130 бойових зіткнень на лінії фронту. Водночас найактивнішими ділянками залишаються Торецький та Покровський напрямки.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може закінчити гарячу стадію війни. Можливо й те, що це може статися до кінця 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація