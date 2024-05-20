ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни зібрали на одній авіабазі третину боєздатних стратегічних бомбардувальників

Росія, Понеділок 20 травня 2024 09:26
UA EN RU
Росіяни зібрали на одній авіабазі третину боєздатних стратегічних бомбардувальників Фото: Ту-95 МС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На авіабазі "Оленья" в Мурманській області зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12. Ця авіабаза є однією із основних для росіян під час масованих ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Defense Express.

За даними з відкритих джерел, зараз в строю стратегічної авіації РФ лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3. І з цього випливатиме, що зараз на аеродромі "Оленья" зібрали фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу.

Росіяни зібрали на одній авіабазі третину боєздатних стратегічних бомбардувальників

Як зазначає видання, на кінець квітня цього року на аеродромі "Моздок", також придатному для розміщення стратегічних бомбардувальників, було всього шість Ту-22М3. Це підкреслює, наскільки вагоме значення тепер має "Оленья" як база дальньої авіації РФ.

Росіяни зібрали на одній авіабазі третину боєздатних стратегічних бомбардувальників

Сам факт розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на настільки віддаленому аеродромі, може свідчити не тільки про сам факт підготовки РФ до нових ударів по критичній інфраструктурі України. Але й також - на прагнення росіян вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України.

Крім того, військово-транспортні Ан-12 цілком ймовірно могли бути задіяні для рейсів, необхідних для накопичення крилатих ракет на аеродромі "Оленья", пише Defense Express.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, Росія з березня нанесла декілька масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Фактично була знищена теплова генерація. Втрати потужності становлять 8 гВт. Це призвело до того, що в Україні знову відключають світло для населення.

У травні Головне управління розвідки України з'ясувало імена російських пілотів, які обстрілюють Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95МС та Ту-160. У списку 29 діючих льотчиків та два ліквідованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Ракети Війна в Україні
NEWS
Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками
Відключення світла в Україні. У чому різниця між аварійними та погодинними графіками
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни