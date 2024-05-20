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Россияне собрали на одной авиабазе треть боеспособных стратегических бомбардировщиков

Россия, Понедельник 20 мая 2024 09:26
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Россияне собрали на одной авиабазе треть боеспособных стратегических бомбардировщиков Фото: Ту-95 ТС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На авиабазе "Оленья" в Мурманской области зафиксировано 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, один Ту-160 и два военно-транспортных самолета Ан-12. Эта авиабаза - одна из основных для россиян во время массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Defense Express.

По данным из открытых источников, сейчас в строю стратегической авиации РФ остается ориентировочно по 40 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3. И из этого следует, что сейчас на аэродроме "Оленья" собрали фактически треть от общего количества боеспособных бомбардировщиков этого типа.

Россияне собрали на одной авиабазе треть боеспособных стратегических бомбардировщиков

Как отмечает издание, к концу апреля этого года на аэродроме "Моздок", также пригодном для размещения стратегических бомбардировщиков, было всего шесть Ту-22М3. Это подчеркивает, насколько важное значение теперь имеет "Оленья" как база дальней авиации РФ.

Россияне собрали на одной авиабазе треть боеспособных стратегических бомбардировщиков

Сам факт размещения трети от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на столь отдаленном аэродроме может свидетельствовать не только о самом факте подготовки РФ к новым ударам по критической инфраструктуре Украины. Но также - на стремление россиян вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных дронов-камикадзе в распоряжении Сил обороны Украины.

Кроме того, военно-транспортные Ан-12 по всей вероятности могли быть задействованы для рейсов, необходимых для накопления крылатых ракет на аэродроме "Оленья", пишет Defense Express.

Ракетные удары по Украине

Напомним, Россия с марта нанесла несколько массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Фактически была уничтожена тепловая генерация. Потери мощности составляют 8 гВт. Это привело к тому, что в Украине снова отключают свет для населения.

В мае Главное управление разведки Украины выяснило имена российских пилотов, обстреливающих Украину крылатыми ракетами из самолетов Ту-95МС и Ту-160. В списке 29 действующих летчиков и два ликвидированных.

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