Обстрілюють Україну з літаків Ту. ГУР встановило прізвища пілотів РФ

Українські розвідники з'ясували імена російських пілотів, які обстрілюють територію України крилатими ракетами з літаків Ту-95МС та Ту-160. У списку 29 діючих льотчиків та два ліквідовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ВБАД) командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс", Саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про дивізію

До складу 22 ВБАД входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап - в/ч 85927, аеродром базування "Енгельс" Саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап - в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" Калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).



"Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ", - підкреслюють у ГУР.

З більш детальним списком ідентифікованих російських пілотів можна ознайомитись за посиланням.

Збиття Ту-22М3 в Росії

19 квітня російські війська масово обстріляли Україну. Цього ж дня стало відомо про збиття Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ, який є носієм ракет Х-22. Такий літак був збитий ЗСУ вперше.

На даний момент відомо, що збиття Ту-22М3 стало спецоперацією ГУР спільно з Повітряними силами ЗСУ. Борт було ліквідовано за 300 км від України. Пізніше з'ясувалося, що Ту-22 було збито з комплексу С-200.