Росіяни женуть в атаки під Бахмутом два штрафні батальйони, - Арестович

Російські війська під Бахмутом (Донецька область) женуть в атаки два так звані штрафні батальйони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, окупаційні війська почали формувати штрафбати з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни - як зі звичайних кримінальників, так і військовослужбовців. "Під Бахмутом тепер ходять на вістрі атаки ці два штрафні батальйони, які там сформували", - зазначив він.