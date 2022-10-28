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Россияне гонят в атаки под Бахмутом два штрафных батальона, - Арестович

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Бахмут, Пятница 28 октября 2022 22:39
Россияне гонят в атаки под Бахмутом два штрафных батальона, - Арестович Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Российские войска под Бахмутом (Донецкая область) гонят в атаки два так называемых штрафных батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, оккупационные войска начали формировать штрафбаты из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны - как из обычных уголовников, так и провинившихся военнослужащих.

"Под Бахмутом теперь ходят на острие атаки эти два штрафных батальона, которые там сформировали", - отметил он.

Напомним, ранее Арестович говорил, что за последние полтора месяца только под Бахмутом погибли около 8 000 российских военных. По его словам, украинские бойцы "укладывают их пластами".

Западные источники полагают, что битва за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян.

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