Россияне гонят в атаки под Бахмутом два штрафных батальона, - Арестович
Российские войска под Бахмутом (Донецкая область) гонят в атаки два так называемых штрафных батальона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
По его словам, оккупационные войска начали формировать штрафбаты из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны - как из обычных уголовников, так и провинившихся военнослужащих.
"Под Бахмутом теперь ходят на острие атаки эти два штрафных батальона, которые там сформировали", - отметил он.
Напомним, ранее Арестович говорил, что за последние полтора месяца только под Бахмутом погибли около 8 000 российских военных. По его словам, украинские бойцы "укладывают их пластами".
Западные источники полагают, что битва за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.