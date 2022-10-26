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"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом

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Бахмут, Середа 26 жовтня 2022 22:50
"Пластами накладывают": Арестович назвал число погибших россиян под Бахмутом Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (Alexey Arestovich, Facebook)
Автор: Антон Малиновський

Українські військові продовжують героїчні бої під Бахмутом - вони знищили вже біля 8 тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін-LIVE".

Він заявив, що точної інформації про ворожі втрати під Бахмутом у нього немає, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників "пласти" солдатів.

"Під Бахмутом. Скажу, що чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російської сторони (померло, - ред.). Це тільки під Бахмутом. Пластами накладають. Це за останні півтора місяця", - заявив він.

Нагадаємо, що 23 жовтня, українські військові відбили ворожий наступ в Донецькій області, зокрема біля Бахмуту та Авдіївки.

Військові експерти кажуть, що в цій боротьбі за контроль над зруйнованим містом амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців ПВК "Вагнера", могли затьмарити всю стратегічну логіку.

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