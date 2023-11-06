Росіяни зганьбилися брехнею про знищення техніки ЗСУ: журналісти розкрили деталі

За інформацією каналу, російське Міністерство оборони вже двічі повідомляло про знищення в Україні американської гаубиці M198, яку ніколи не передавали бійцям Збройних Сил України.

Також у відомстві країни-агресора ще у квітні "знищили" у зведеннях всі гаубиці М777, які союзники передали Україні. Але російські військові продовжують звітувати про знищення такої артилерії, минулого тижня було кілька відповідних повідомлень.

При цьому брехню Міноборони РФ визнають навіть проросійські ресурси. Так, "Військовий огляд" наприкінці 2022 року писав, що відомство вже "знищило" 44 реактивні системи залпового вогню HIMARS в Україні, хоча всього ЗСУ отримали 40 одиниць таких машин.

У той же час неправдиві дані називав і міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він стверджував, що окупанти знищили 37 літаків за жовтень. Але, згідно з даними проекту Oryx, загалом від початку повномасштабного вторгнення війська РФ змогли знищити 77 українських літаків.

У кількості знищеної техніки плутається російський диктатор Володимир Путін. У вересні він заявляв про "знищення" 18 тисяч бронемашин українців, а у жовтні знизив цю цифру до 1900 - майже вдесятеро.

Знищення російської техніки

Нагадаємо, українські військові продовжують щодня знищувати техніку російських окупантів.

Наприклад, вчора, 5 жовтня, їм вдалося знищити 20 ворожих безпілотників та побити чотири танки.

Всього з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили майже 10 тисяч бронемашин та понад 5 тисяч танків.