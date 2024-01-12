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Росіяни здійснили пів сотні обстрілів дванадцяти громад у Сумській області

Архівне фото: Росіяни здійснили пів сотні обстрілів дванадцяти громад у Сумській області (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 12 січня, обстріляла дванадцять громад у Сумській області. Для ударів використовували артилерію та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

З чого стріляли росіяни

  • Есманська громада: ворог гатив із мінометів (17 вибухів);
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів);
  • Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів);
  • Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів);
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів);
  • Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади;
  • Хотинська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів);
  • Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів);
  • Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухів);
  • Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) і мінометний обстріл (14 вибухів);
  • Середино-Будська громада: ворог гатив із мінометів (34 вибухи) та артилерії (11 вибухів);
  • Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області.

Нещодавно росіяни за допомогою дронів-камікадзе атакували будинок культури в Сумській області.

Також російські окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Це сталося вдень 7 січня.

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