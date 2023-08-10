Росіяни здійснили атаку на Куп'янський район, є жертви

Російські військові атакували Купʼянський район Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Зокрема, окупанти атакували село Подоли Куп'янського району. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.
В результаті обстрілу загинула жінка. Чоловік отримав поранення.
Синєгубов додав, що на місці працюють екстрені служби.
Ситуація в Харківській області
Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ.
Так, 7 серпня окупанти обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще девʼять - отримали поранення.
Ситуація в Купʼянському районі
Куп'янськ та район були звільнені українськими захисниками восени минулого року. Проте окупанти майже щоденно обстрілюють деокуповані території.
Місцева влада оголосила у 37 населених пунктах Куп'янського району обов'язкову евакуацію. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій.
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