RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне совершили атаку на Купянский район, есть жертвы

Фото: Россияне совершили атаку на Купянский район (Facebook/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В частности, оккупанты атаковали село Подолы Купянского района. Вражеский снаряд попал в жилой дом.

В результате обстрела погибла женщина. Мужчина получил ранения.

Синегубов добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Так, 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомбы. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.

Ситуация в Купянском районе

Купянск и район были освобождены украинскими защитниками осенью прошлого года. Однако оккупанты почти ежедневно обстреливают деоккупированные территории.

Местные власти объявили в 37 населенных пунктах Купянского района обязательную эвакуацию. Это касается освобожденных городов и сел, а также территорий вблизи зоны боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против Украины