Росіяни не здатні провести успішне оточення чи охоплення Сил оборони України, - ISW

Ситуація довкола Авдіївки свідчить про те, що російські військові не здатні організувати та реалізувати типове оточення чи охоплення військ противника. Надалі загарбники будуть просуватися шляхом незначних тактичних досягнень, а не за допомогою більш широких маневрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російська наступальна операція із захоплення Авдіївки свідчить про нездатність військових агресора провести успішне оперативне оточення або охоплення на теренах України.

На початку локальної наступальної операції в жовтні 2023 року загарбники намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці. Однак згодом росіяни поступово перейшли до ведення бойових дій в обхід населеного пункту після того, як не змогли реалізувати необхідний для оточення швидкий маневр.

В ISW нагадали, що "оперативне оточення" - це маневр, під час якого атакуючі сили повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника. Натомість "оперативне охоплення" - це маневр, під час якого атакуючі сили намагаються обійти головні оборонні споруди противника, щоб захопити об'єкти за ними та знищити захисників на їхніх теперішніх позиціях.

"В Авдіївці російські війська не досягли ані того, ані іншого. Загарбники неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або охоплення українських військ впродовж усього повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість в Авдіївці росіяни здійснили розворот, як і під час захоплення Бахмута навесні 2023 року. При цьому російські війська намагалися лише обійти основні оборонні позиції України для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули до більш масштабного знищення угруповання Сил оборони", - йдеться у звіті.

В Інституті зазначають, що неодноразова нездатність армії РФ провести успішні операції з оточення на оперативному рівні свідчить про те, що російські військові, скоріш за все, будуть продовжувати просуватися шляхом поступових незначних тактичних досягнень, а не за допомогою більш широких маневрів, які могли б призвести до більш швидкого просування або знищення великих угруповань українських Сил оборони.

Бої за Авдіївку

Російські війська кілька місяців поспіль штурмують Авдіївку в Донецькій області. Вони намагаються оточити місто, щоб згодом узяти його під свій контроль. Сили оборони тримають оборону і завдають окупантам величезних втрат.

На сьогоднішні день бої ведуться уже в межах міста. Днями на посилення захисту Авдіївки перекинули 3-тю окрему штурмову бригаду. Також військові ЗСУ подбали про запасні шляхи логістичного постачання на випадок перерізання ворогом основного логістичного шляху.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що станом на вечір 15 лютого, ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. У місті тривають запеклі бої з ворогом, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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