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Росіяни збільшують військову присутність у Маріуполі, - Андрющенко

Фото: росіяни збільшують військову присутність у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розширяють свою військову присутність. Зокрема, протягом березня-квітня в місті з’явилися дві нові військові бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

За його словами, нова військова база з'явилася в північно-західній частині Кальміуського району. Це один логістичний хаб - в Лівобережному районі, неподалік ЖМР Східний. 

Андрющенко зазначив, що найбільший інтерес в цьому складає друга база.

"По-перше, тому, що її організація - результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік. Яка використовується здебільше для стоянки паливо заправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки. Зокрема, тут підвищені заходи маскування", - пояснив він.

За словами Андрющенка, загалом тенденція посилення військово перебування в Маріуполя почалася на початку року. І можна констатувати, що це не випадковість, а послідовне перетворення міста в головний та повноцінний логістично - військовий плацдарм не лише для вантажів, а й техніки та живої сили з розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування окупантів. Цьому сприяють фактори розвитку залізниці та портового сполучення. 

"Тому ми впевнені, що найближчим часом зможемо констатувати факт військово використання як залізничних станцій Маріуполь - сортувальна, Маріуполь-головний та Маріуполь-порт, так і самого Маріупольського порту", - додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо у березні ми повідомляли, що партизани підпалили базу росіян у Маріуполі. Вони знищили кілька транспортних засобів.

Також нещодавно стало відомо, що російська влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, які втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.

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