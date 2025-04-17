Росія конфіскує тисячі квартир українців у Маріуполі, - ВВС

Російська влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, які втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Розслідування BBC Verify встановило, що російська "адміністрація" Маріуполя з липня 2024 року визнала придатними для вилучення щонайменше 5 700 помешкань у місті.

Більшість із цих квартир належали українцям, які втекли або загинули під час 86-денної облоги Маріуполя в 2022 році. В той час, за оцінками Human Rights Watch, від російських бомбардувань загинуло понад 8 000 людей, хоча ця цифра, як зазначається, "ймовірно, значно занижена".

"Безхазяйні" помешкання

За даними документів, проаналізованих BBC Verify, крім 2 200 квартир, які вже готуються до примусової передачі у власність окупаційної адміністрації, ще 3 550 помешкань внесені до списку потенційно конфіскованих.

Російські чиновники позначають такі помешкання як "безхазяйні", мовляв, вони не використовуються або не мають законного власника, тобто не зареєстровані за російським законодавством.

Офіційні документи, розміщені на сайті окупаційної адміністрації, показують, що складна процедура конфіскації починається після скарг інспекторів або місцевих жителів і зрештою завершується примусовим вилученням майна.

Щоб зберегти свою власність, українці мали б наважитися на небезпечну подорож до окупованого міста, пройти жорсткі перевірки безпеки, складні бюрократичні процедури і зіткнутися з тиском щодо отримання російського паспорта. Це робить повернення житла у власність майже неможливим.